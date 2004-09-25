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Бороденко Анастасия Сергеевна
Бороденко Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.09.2004
Пол
Женский
Отец
Бороденко Сергей Михайлович
1977 г.р.
Мать
Ситникова Виктория Евгеньевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.2004
Отец:
Бороденко Сергей Михайлович
Мать:
Ситникова Виктория Евгеньевна
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