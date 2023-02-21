Яковлев Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван Евдокимович

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Место рождения

с.Ушковское Верхнекаинского уезда

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Яковлев Евдоким Васильевич

Мать: Яковлева Мария Артемьевна

с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр

Мать ребёнка: Яковлева ?

Ушковское село ВерхнеКаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева ?

троицкая церковь с. ушковского
Смерть
Неизвестно
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