Яковлев Иван Евдокимович
Место рожденияс.Ушковское Верхнекаинского уезда
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
с.Ушковское Верхнекаинского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр
Мать ребёнка: Яковлева ?
Ушковское село ВерхнеКаинской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева ?
троицкая церковь с. ушковского
Смерть
Неизвестно