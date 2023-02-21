(Кондратичева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кондратичева) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1911

Сын: Кондратичев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратичев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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