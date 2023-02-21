(Кондратичева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1911
Сын: Кондратичев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Иван Васильевич
Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратичев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кондратичев Василий Ефимович
Смерть
Неизвестно