Шильников Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хватик Ольга Михайловна
Тогучин, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно