Кондратьев Вячеслав Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.

Добавил:

БД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Наталья Александровна

Рождение ребёнка
28.06.1983

Дочь: Кондратьева Ирина Вячеславовна

Мать ребёнка: Федотова Наталья Александровна

Смерть
Неизвестно
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