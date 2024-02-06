Кондратьев Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова Наталья Александровна
Рождение ребёнка
28.06.1983
Дочь: Кондратьева Ирина Вячеславовна
Мать ребёнка: Федотова Наталья Александровна
Смерть
Неизвестно