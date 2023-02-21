Коровин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1993

Отец: Коровин Александр Кимович

Мать: Коровина Елена Валентиновна

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