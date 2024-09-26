Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна

Место рождения

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область

Дата рождения

26.04.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1887 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

После 1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1913

Отец: Кобзев Василий Антонович

Мать: Кобзева Татьяна

Чамбарак, Община Чамбарак, Гехаркуникская область
Рождение ребёнка
После 1933

Сын: Иванов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Смерть
Неизвестно

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