Иванова (Кобзева) Авдотья Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.04.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1913
Отец: Кобзев Василий Антонович
Мать: Кобзева Татьяна
Рождение ребёнка
После 1933
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Смерть
Неизвестно