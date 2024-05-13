Бровкин Никифор Игнатьевич 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бровкин Никифор Игнатьевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бровкин Игнатий Алексеевич

Мать: Бровкина Арина

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровкина Хавронья Климовна

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бровкин Степан Никифорович

Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Бровкина) Агафья Никифоровна

Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Бровкина) Матрона Никифоровна

Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Бровкин Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.07.1838

Дочь: (Бровкина) Прасковья Никифоровна

Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна

Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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