Бровкин Никифор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бровкин Игнатий Алексеевич
Мать: Бровкина Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Бровкин Степан Никифорович
Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Бровкина) Агафья Никифоровна
Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Бровкина) Матрона Никифоровна
Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Бровкин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна
Рождение ребёнка
26.07.1838
Дочь: (Бровкина) Прасковья Никифоровна
Мать ребёнка: Бровкина Хавронья Климовна
Сухая Лубна, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно