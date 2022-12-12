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Хабиба Бикбовова

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Бикбов Хусеинов

Мать: Габиба Ибраева

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сайфулла Галикаев

Отец ребёнка: Галикай

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1790

Сын: Фейзулла Галикаев

Отец ребёнка: Галикай

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Манехия Галикаева

Отец ребёнка: Галикай

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фатхулла Галикаев

Отец ребёнка: Галикай

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1803

Сын: Зайнулла Галикаев

Отец ребёнка: Галикай

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гайнулла Галикаев

Отец ребёнка: Галикай

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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