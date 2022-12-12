Хабиба Бикбовова
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Бикбов Хусеинов
Мать: Габиба Ибраева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сайфулла Галикаев
Отец ребёнка: Галикай
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фейзулла Галикаев
Отец ребёнка: Галикай
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Манехия Галикаева
Отец ребёнка: Галикай
Рождение ребёнка
1794
Сын: Фатхулла Галикаев
Отец ребёнка: Галикай
Рождение ребёнка
1803
Сын: Зайнулла Галикаев
Отец ребёнка: Галикай
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гайнулла Галикаев
Отец ребёнка: Галикай
Место жительства
Неизвестно