Кафтанчиков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1907
Рождение ребёнка
25.10.1929
Дочь: Клинкова Ленмира Николаевна
Мать ребёнка: Кафтанчикова Мария Ивановна
Завитая, Амурская обл.
Рождение ребёнка
27.04.1938
Дочь: Прудникова Нелли Николаевна
Мать ребёнка: Якунина Наталья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Якунина Наталья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно