Кафтанчиков Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафтанчиков Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1907

Отец: Кафтанчиков Иван Георгиевич

Мать: Кафтанчикова Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
25.10.1929

Дочь: Клинкова Ленмира Николаевна

Мать ребёнка: Кафтанчикова Мария Ивановна

Завитая, Амурская обл.
Рождение ребёнка
27.04.1938

Дочь: Прудникова Нелли Николаевна

Мать ребёнка: Якунина Наталья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кафтанчикова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Якунина Наталья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Наталья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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