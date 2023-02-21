Смирнов Арсений Алексеевич
Место рожденияАрхангельская Область
Дата рождения25.02.1800
Дата смерти21.05.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1800
Отец: Смирнов Алексей
Мать: Смирнова ?
Архангельская Область
Рождение ребёнка
01.10.1826
Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Григорьевна
Архангельск
Рождение ребёнка
09.01.1831
Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Григорьевна
д.Каюрово (Текусеино) Мышкинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.05.1877