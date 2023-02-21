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Смирнов Арсений Алексеевич

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Место рождения

Архангельская Область

Дата рождения

25.02.1800

Дата смерти

21.05.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1800

Отец: Смирнов Алексей

Мать: Смирнова ?

Архангельская Область
Рождение ребёнка
01.10.1826

Сын: Смирнов Яков Арсеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Григорьевна

Архангельск
Рождение ребёнка
09.01.1831

Сын: Смирнов Пётр Арсеньевич

Мать ребёнка: Смирнова Матрёна Григорьевна

д.Каюрово (Текусеино) Мышкинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Матрёна Григорьевна

Смерть
21.05.1877
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