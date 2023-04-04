Тихонов Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонов Сергей Константинович

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Место рождения

Россия Калининградская область, Полесский район,пос.Саранск

Дата рождения

08.02.1994

Дата смерти

16.02.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1994

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Калининградская область, Полесский район,пос.Саранск
Смерть
16.02.1994
Россия Калининградская область, Полесский район,пос.Саранск
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