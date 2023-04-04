Тихонов Сергей Константинович
Место рожденияРоссия Калининградская область, Полесский район,пос.Саранск
Дата рождения08.02.1994
Дата смерти16.02.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1994
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Калининградская область, Полесский район,пос.Саранск
Смерть
16.02.1994
Россия Калининградская область, Полесский район,пос.Саранск