Фролов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения09.11.1928
Дата смерти04.06.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.2016