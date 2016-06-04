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Фролов Юрий Иванович

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Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

09.11.1928

Дата смерти

04.06.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
24.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова Александра Ивановна

Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Александра Ивановна

Смерть
04.06.2016
Козьмодемьянск, город Козьмодемьянск, Республика Марий Эл
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