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Лошкин Пантелей Яковлев

Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Лошкин Яков Никифоров

Мать: не указана

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лошкина Настасья Данилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Лошкин Емельян Пантелеев

Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Лошкин Климонт Пантелеев

Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Лошкин Викул Пантелеев

Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Лошкин Данило Пантелеев

Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Лошкин Иван Пантелеев

Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова

Смерть
После 1762

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