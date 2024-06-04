Лошкин Пантелей Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Лошкин Яков Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1748
Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1751
Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Лошкина Настасья Данилова
Смерть
После 1762