Астахова (Елисеева) Софья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахова (Елисеева) Софья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РП
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1917 ст.

Муж: Астахов Емельян Федоров

Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
с. Афанасьева Василий Васильевич Астахов, Аким (?) Иванов Шипов (?) по невесте - Дмитрий Григорьев Емельянов и с. Быковка Андрей Аркадьев Мальцев
Восприемник
?.04.1917 ст.
Афанасово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
кр. мать у Никиты Иванова Зарева (?) кр. отец Никиты - с. Афанасова Александр Яковлев Филин
Смерть
Неизвестно

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