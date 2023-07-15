Астахова (Елисеева) Софья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1917 ст.
с. Афанасьева Василий Васильевич Астахов, Аким (?) Иванов Шипов (?) по невесте - Дмитрий Григорьев Емельянов и с. Быковка Андрей Аркадьев Мальцев
Восприемник
?.04.1917 ст.
кр. мать у Никиты Иванова Зарева (?) кр. отец Никиты - с. Афанасова Александр Яковлев Филин
Смерть
Неизвестно