Мещерякова (Черных) Парасковия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мещерякова (Черных) Парасковия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.01.1899

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.10.1874

Муж: Мещеряков Михаил Пахомович

Рождение ребёнка
04.04.1882

Сын: Мещеряков Семен Михаилович

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович

Рождение ребёнка
?.03.1887

Дочь: Елена Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович

от колик
Рождение ребёнка
28.07.1888

Сын: Мещеряков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
29.03.1893

Дочь: Рязанова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мещеряков Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович

Смерть
12.01.1899
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