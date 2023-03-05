Мещерякова (Черных) Парасковия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.10.1874
Рождение ребёнка
04.04.1882
Сын: Мещеряков Семен Михаилович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
?.03.1887
Дочь: Елена Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович
от колик
Рождение ребёнка
28.07.1888
Сын: Мещеряков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
29.03.1893
Дочь: Рязанова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мещеряков Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Мещеряков Михаил Пахомович
Смерть
12.01.1899