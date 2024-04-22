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Троян Яков Калинников

Место рождения

Мокляки, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокляки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Троян Евгения Яковлева

Мать ребёнка: Троян Настасия Власова

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Троян Христина Яковлева

Мать ребёнка: Троян Настасия Власова

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Троян Самуил Яковлев

Мать ребёнка: Троян Настасия Власова

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Троян Дария Яковлева

Мать ребёнка: Троян Настасия Власова

Место жительства
1842
Мокляки, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троян Настасия Власова

Смерть
Неизвестно
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