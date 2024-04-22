Троян Яков Калинников
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Троян Евгения Яковлева
Мать ребёнка: Троян Настасия Власова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Троян Христина Яковлева
Мать ребёнка: Троян Настасия Власова
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Троян Самуил Яковлев
Мать ребёнка: Троян Настасия Власова
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Троян Дария Яковлева
Мать ребёнка: Троян Настасия Власова
Место жительства
1842
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троян Настасия Власова
Смерть
Неизвестно