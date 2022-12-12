Талдыкина Евдокия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.
Сын: Талдыкин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
30.06.1906 ст.
Сын: Талдыкин Петр
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.
Дочь: Талдыкина Анна
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.
Сын: Талдыкин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно