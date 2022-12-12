Талдыкина Евдокия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкина Евдокия Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1904 ст.

Сын: Талдыкин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.06.1906 ст.

Сын: Талдыкин Петр

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Анна

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
28.10.1910 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1911 ст.

Сын: Талдыкин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Талдыкин Алексей Васильевич

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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