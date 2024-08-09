Сулягина Зеновия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770 ст.
Отец ребёнка: Сулягин Степан Сидоров
Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Сулягина Настасья Степанова
Отец ребёнка: Сулягин Степан Сидоров
Смерть
Неизвестно