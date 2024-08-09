Сулягина Зеновия Степановна 1741 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сулягина Зеновия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Сулягин Василий Степанов

Отец ребёнка: Сулягин Степан Сидоров

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Сулягина Настасья Степанова

Отец ребёнка: Сулягин Степан Сидоров

Смерть
Неизвестно

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