Аникина Агрофена Андреева
Место рожденияд. Бочиха
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Аникин Осип Михайлов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Аникина) Гликерия Осипова
Отец ребёнка: Аникин Осип Михайлов
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Аникин Осип Михайлов
Смерть
Неизвестно