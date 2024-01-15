Аникина Агрофена Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аникина Агрофена Андреева

Место рождения

д. Бочиха

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Аникин Мартиан Осипович

Отец ребёнка: Аникин Осип Михайлов

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Аникина) Гликерия Осипова

Отец ребёнка: Аникин Осип Михайлов

Рождение ребёнка
1794

Сын: Аникин Лаврентий Осипов

Отец ребёнка: Аникин Осип Михайлов

Смерть
Неизвестно

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