(Хазиахмад Кызы) Ферхябану
Место рожденияд.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1906
Сын: Сафин Мухаметшариф
Отец ребёнка: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич
Рождение ребёнка
10.05.1913
Сын: Сафин Заки Сафинович
Отец ребёнка: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич
Смерть
Неизвестно