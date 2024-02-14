(Хазиахмад Кызы) Ферхябану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хазиахмад Кызы) Ферхябану

Место рождения

д.Балтаси,Балтасинской волости Казанского уезда Казанской губернии.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1906

Сын: Сафин Мухаметшариф

Отец ребёнка: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич

Рождение ребёнка
10.05.1913

Сын: Сафин Заки Сафинович

Отец ребёнка: Абдулвалиев Мухаметсафа Валиевич

Смерть
Неизвестно

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