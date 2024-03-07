Нестерова Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Нестерова Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Попова Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Рождение ребёнка
03.08.1895
Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич
Архангельская губерния Шенкурский уезд деревня Лукьяново
Смерть
Неизвестно