Нестерова Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова Федосья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Нестеров Петр Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1879

Сын: Нестеров Иван Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нестеров Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Нестерова Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Попова Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Рождение ребёнка
03.08.1895

Сын: Нестеров Роман Андреевич

Отец ребёнка: Нестеров Андрей Матвеевич

Архангельская губерния Шенкурский уезд деревня Лукьяново
Смерть
Неизвестно
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