Муженская (Любицкая) Акилина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1909
Сын: Муженский Никита Антонович
Отец ребёнка: Муженский Антон Михайлович
Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муженский Антон Михайлович
Отец ребёнка: Муженский Михаил
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муженский Илья Михайлович
Отец ребёнка: Муженский Михаил
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муженский Егор Михайлович
Отец ребёнка: Муженский Михаил
Усть-Меловая Манькова слобода