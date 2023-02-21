Муженская (Любицкая) Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муженская (Любицкая) Акилина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1909

Сын: Муженский Никита Антонович

Отец ребёнка: Муженский Антон Михайлович

Маньково-Калитвенское, Чертковский муниципальный район, Ростовская область
Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Антон Михайлович

Отец ребёнка: Муженский Михаил

Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Илья Михайлович

Отец ребёнка: Муженский Михаил

Усть-Меловая Манькова слобода
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муженский Егор Михайлович

Отец ребёнка: Муженский Михаил

Усть-Меловая Манькова слобода
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