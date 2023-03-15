Путинцева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 25.01.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Матрона
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Евлампия
Отец ребёнка: Путинцев Галактион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Путинцев Галактион
Смерть
До 25.01.1863