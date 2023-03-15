Путинцева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПутинцева ?

Путинцева ?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 25.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Матрона

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Евлампия

Отец ребёнка: Путинцев Галактион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путинцев Галактион

Смерть
До 25.01.1863
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close