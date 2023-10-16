Бодрова (Васильева) Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бодрова (Васильева) Ефросинья Ивановна

Место рождения

Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

15.02.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900

Отец: Васильев Иван Дмитриевич

Мать: (Васильева) Параскева Никитична

Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бодрова) Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодров Сергей Максимович

Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Бодров Иван Максимович

Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бодров Василий Максимович

Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Бодрова) Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
17.06.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич

Марфино, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно

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