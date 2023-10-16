Бодрова (Васильева) Ефросинья Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.02.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бодрова) Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Бодров Василий Максимович
Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Бодрова) Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич
Рождение ребёнка
17.06.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бодров Максим Григорьевич
Смерть
Неизвестно