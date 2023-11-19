Преображенский Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Преображенская (Иорданская) Наталья
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1997