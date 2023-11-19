Преображенский Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенский Борис

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Преображенская (Иорданская) Наталья

Рождение ребёнка
27.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Преображенская (Иорданская) Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1997

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