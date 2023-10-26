Шульгин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1960
Дочь: Осинцева Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Шульгина Лидия Михайловна
Рождение ребёнка
15.09.1963
Сын: Шульгин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Шульгина Лидия Михайловна
Смерть
Неизвестно