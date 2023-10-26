Шульгин Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1960

Дочь: Осинцева Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Шульгина Лидия Михайловна

Рождение ребёнка
15.09.1963

Сын: Шульгин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Шульгина Лидия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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