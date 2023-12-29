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Селивонова (...) Татьяна Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

31.05.1872 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Селивонов Мартин Яковлевич

Отец ребёнка: Селивонов Яков Алексеевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1819

Муж: Селивонов Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1819

Сын: Селивонов Захарий Яковлевич

Отец ребёнка: Селивонов Яков Алексеевич

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
09.01.1819 ст.

Сын: Селивонов Феодосий Яковлевич

Отец ребёнка: Селивонов Яков Алексеевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
31.05.1872 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
02.06.1872 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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