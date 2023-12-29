Селивонова (...) Татьяна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти31.05.1872 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Селивонов Мартин Яковлевич
Отец ребёнка: Селивонов Яков Алексеевич
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Бракосочетание
До 1819
Рождение ребёнка
1819
Сын: Селивонов Захарий Яковлевич
Отец ребёнка: Селивонов Яков Алексеевич
Исходя из возраста, указанного в записи о смерти.
Рождение ребёнка
09.01.1819 ст.
Сын: Селивонов Феодосий Яковлевич
Отец ребёнка: Селивонов Яков Алексеевич
Смерть
31.05.1872 ст.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
02.06.1872 ст.