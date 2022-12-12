Стругацкий Натан Залманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стругацкий Натан Залманович

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Место рождения

с. Дубовичи, Кролевецкий р-н, Сумская обл., Украина

Дата рождения

1892

Дата смерти

07.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Дубовичи, Кролевецкий р-н, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1915 по 1918
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1915
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1920 по 1926
г. Батуми, Грузия
Место жительства
С 1926 по 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1937
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1937 по 1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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