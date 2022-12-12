Стругацкий Натан Залманович
Место рожденияс. Дубовичи, Кролевецкий р-н, Сумская обл., Украина
Дата рождения1892
Дата смерти07.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Дубовичи, Кролевецкий р-н, Сумская обл., Украина
Место жительства
С 1915 по 1918
Место жительства
По 1915
Севск, Севский муниципальный район, Брянская область
Место жительства
С 1920 по 1926
г. Батуми, Грузия
Место жительства
С 1926 по 1933
Место жительства
С 1935 по 1937
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1937 по 1942
Смерть
07.02.1942
Вологда, город Вологда, Вологодская область