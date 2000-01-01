Филимонов Фёдор Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1908
Мать ребёнка: Филимонов Анна
Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
1914
Сын: Филимонов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Филимонов Анна
Работа или профессия
Неизвестно