Филимонов Фёдор Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимонов Фёдор Филимонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1908 г.р.
1914 г.р.
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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1908

Сын: Филимонов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Филимонов Анна

Syasstroy, Leningrad Oblast Russia
Рождение ребёнка
1914

Сын: Филимонов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Филимонов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филимонов Анна

Работа или профессия
Неизвестно
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