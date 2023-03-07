Анисимов Трифан Феоктистов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимов Трифан Феоктистов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Анисимов Феоктист Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Мария Трифонова

Мать ребёнка: Анисимова Марина Феодорова

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ирина Трифонова

Мать ребёнка: Анисимова Марина Феодорова

Рождение ребёнка
1756

Сын: Анисимов Ларион Трифонов

Мать ребёнка: Анисимова Марина Феодорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Марина Феодорова

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1755
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