Анисимов Трифан Феоктистов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Анисимов Феоктист Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Мария Трифонова
Мать ребёнка: Анисимова Марина Феодорова
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Трифонова
Мать ребёнка: Анисимова Марина Феодорова
Рождение ребёнка
1756
Мать ребёнка: Анисимова Марина Феодорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1755