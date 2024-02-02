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Тюменцев Иван Антипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Антип Прохорович Тюменцев

Мать: Тюменцева Агриппина Терентьевна

Или 1797. С Иваном мл. погодки
Бракосочетание
14.05.1802 ст.

Жена: Тюменцева Татьяна Ивановна

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.185 запись №9
Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Анилина Ивановна

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1821 ст.

Сын: Тюменцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Ивановна

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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