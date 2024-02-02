Тюменцев Иван Антипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Или 1797. С Иваном мл. погодки
Бракосочетание
14.05.1802 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.274 л.185 запись №9
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Анилина Ивановна
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1821 ст.
Мать ребёнка: Тюменцева Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно