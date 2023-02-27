(Рогозина) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Рогозин Николай
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
1846
Сын: Рогозин Владимир
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рогозин Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Павел
Смерть
Неизвестно