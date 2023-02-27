(Рогозина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Рогозина) Варвара

(Рогозина) Варвара

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Рогозин Николай

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
1846

Сын: Рогозин Владимир

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рогозин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Павел

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close