Умняков Феодор Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти26.02.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Умняков Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умнякова Ольга Феодорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Умнякова Матрона Феодорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Александра Мит(рофановна)
Рождение ребёнка
02.06.1868
Мать ребёнка: Александра Димитриева
Рождение ребёнка
24.11.1869
Сын: Умняков Николай Феодорович
Мать ребёнка: Александра Димитриева
Рождение ребёнка
10.02.1873
Мать ребёнка: Александра Димитриева
Смерть
26.02.1873