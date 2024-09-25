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Умняков Феодор Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

26.02.1873

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Умняков Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Димитриева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умнякова Ольга Феодорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Умнякова Матрона Феодорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Умняков Никонор Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Умняков Матфий Феодоров

Мать ребёнка: Александра Мит(рофановна)

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.06.1868

Сын: Умняков Феодор Феодоров

Мать ребёнка: Александра Димитриева

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.11.1869

Сын: Умняков Николай Феодорович

Мать ребёнка: Александра Димитриева

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.02.1873

Сын: Умняков Алексей Феодоров

Мать ребёнка: Александра Димитриева

Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
26.02.1873
Биляр, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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