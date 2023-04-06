Кувыркин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893
Крещение
21.11.1893
Родители: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Алексеев Кувыркин и законная жена его Александра Александрова, оба православные по единоверию. Восприемники: Яросла... Показать все
Смерть
Неизвестно