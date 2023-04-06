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Кувыркин Николай Алексеевич

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

20.11.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1893

Отец: Кувыркин Алексей Алексеевич

Мать: 1 Жена Кувыркина Александра Александрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
21.11.1893
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: Ярославского уезда Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Алексеев Кувыркин и законная жена его Александра Александрова, оба православные по единоверию. Восприемники: Яросла... Показать все
Смерть
Неизвестно
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