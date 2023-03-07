Зубков Викул (Вукол) Антипин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Зубков Антипа Иванов
Мать: Зубкова Евфимия Семенова
Рождение ребёнка
31.01.1797 ст.
Дочь: Анна Вуколова
Мать ребёнка: Зубкова Елена Антонова
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Зубков Антон Вуколов
Мать ребёнка: Зубкова Елена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Елена Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829