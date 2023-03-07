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Зубков Викул (Вукол) Антипин

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Зубков Антипа Иванов

Мать: Зубкова Евфимия Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
31.01.1797 ст.

Дочь: Анна Вуколова

Мать ребёнка: Зубкова Елена Антонова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Зубков Антон Вуколов

Мать ребёнка: Зубкова Елена Антонова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Елена Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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