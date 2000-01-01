Чередова Пелагея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧередова Пелагея Филипповна

Чередова Пелагея Филипповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Афанасий Михеевич

Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна Михеевна

Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Фёкла Михеевна

Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Чередов Пётр Михеевич

Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Евдокия Михеевна

Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Михей Перфильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close