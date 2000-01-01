Чередова Пелагея Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Чередов Афанасий Михеевич
Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Анна Михеевна
Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Фёкла Михеевна
Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Евдокия Михеевна
Отец ребёнка: Чередов Михей Перфильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно