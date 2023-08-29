Иванов Емельян Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Емельян Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

аа
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Елизавета Емельяновна

Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Емельянович

Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Наталия Емельяновна

Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Евгений Емельянович

Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Емельянович

Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Викторина Емельяновна

Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна

Смерть
Неизвестно
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