Иванов Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Елизавета Емельяновна
Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Емельянович
Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Наталия Емельяновна
Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Евгений Емельянович
Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Николай Емельянович
Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Викторина Емельяновна
Мать ребёнка: Астрожникова Наталия Димитриевна
Смерть
Неизвестно