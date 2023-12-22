Ротанов Николай Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ротанов Николай Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.06.1885

Сын: Ратанов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Ратанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
19.06.1887

Сын: Ротанов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Ратанова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1893

Дочь: Ротанова Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Ратанова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ратанова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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