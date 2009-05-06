Митякин Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения17.08.1958
Дата смерти06.05.2009
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1958
Отец: Митякин Иван Дмитриевич
Мать: Евдокия Кирилловна
Бракосочетание
1980
Жена: Хомей Людмила Павловна
Рождение ребёнка
20.03.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митякина Людмила Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Митякина Людмила Павловна
Смерть
06.05.2009