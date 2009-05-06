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Митякин Сергей Иванович

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Место рождения

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.08.1958

Дата смерти

06.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

Жена

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1958

Отец: Митякин Иван Дмитриевич

Мать: Евдокия Кирилловна

Щекино, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1980

Жена: Хомей Людмила Павловна

Рождение ребёнка
20.03.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митякина Людмила Павловна

Рождение ребёнка
10.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Митякина Людмила Павловна

Смерть
06.05.2009

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