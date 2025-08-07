Худолей (Парубенко) Дарья Владимировна
женский, родилась 17.10.1988, Амурская область, г. Благовещенск
Супруги
Худолей Максим Анатольевич04.01.1980 г.р.
Дети
(Худолей) Полина Максимовна30.11.2020 г.р.
Худолей Егор Максимович25.11.2024 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Амурская область, г. Благовещенск
Бракосочетание
05.03.2020
Амурская область, г. Благовещенск
Рождение ребёнка
30.11.2020
Дочь: (Худолей) Полина Максимовна
Отец ребёнка: Худолей Максим Анатольевич
Амурская область, г. Благовещенск
Рождение ребёнка
25.11.2024
Отец ребёнка: Худолей Максим Анатольевич