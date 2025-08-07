Худолей (Парубенко) Дарья Владимировна 17.10.1988 — найти родственников по фамилии на Familio

Худолей (Парубенко) Дарья Владимировна

Автор
МХ
Худолей М.

женский, родилась 17.10.1988, Амурская область, г. Благовещенск

Супруги
Худолей Максим Анатольевич04.01.1980 г.р.
Дети
(Худолей) Полина Максимовна30.11.2020 г.р.
Худолей Егор Максимович25.11.2024 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Амурская область, г. Благовещенск

Бракосочетание
05.03.2020

Муж: Худолей Максим Анатольевич

Амурская область, г. Благовещенск

Рождение ребёнка
30.11.2020

Дочь: (Худолей) Полина Максимовна

Отец ребёнка: Худолей Максим Анатольевич

Амурская область, г. Благовещенск

Рождение ребёнка
25.11.2024

Сын: Худолей Егор Максимович

Отец ребёнка: Худолей Максим Анатольевич

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