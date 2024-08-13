Вишнякова (Аксенова) Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишнякова (Аксенова) Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аксенов Егор Васильевич

Мать: Аксенова (Коблякова) Александра Потаповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1882

Муж: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
09.05.1883

Дочь: Вишнякова (Вишнякова) Гликерия Николаевна

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
12.07.1886

Сын: Вишняков Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
22.01.1889

Дочь: Вишнякова (Вишнякова) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
12.06.1890

Сын: Вишняков Петр Николаевич

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
11.12.1892

Сын: Вишняков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
13.08.1895

Сын: Вишняков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
28.01.1898

Сын: Вишняков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
02.02.1901

Сын: Вишняков Семен Николаевич

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

Рождение ребёнка
02.08.1903

Сын: Вишняков Кузьма Николаевич

Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович

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