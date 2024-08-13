Вишнякова (Аксенова) Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1882
Рождение ребёнка
09.05.1883
Дочь: Вишнякова (Вишнякова) Гликерия Николаевна
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
12.07.1886
Сын: Вишняков Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
22.01.1889
Дочь: Вишнякова (Вишнякова) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
12.06.1890
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
11.12.1892
Сын: Вишняков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
13.08.1895
Сын: Вишняков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
28.01.1898
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
02.02.1901
Сын: Вишняков Семен Николаевич
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович
Рождение ребёнка
02.08.1903
Сын: Вишняков Кузьма Николаевич
Отец ребёнка: Вишняков Николай Егорович