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Жабин Владимир
Жабин Владимир
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.?
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Жабина (Шапкина) Валентина Петровна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
01.01.?
Отец: не указан
Мать:
Жабина Валентина Петровна
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