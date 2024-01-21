Попов Виктор Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Виктор Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1933

Дата смерти

06.05.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933

Отец: Попов Даниил Сергеевич

Мать: Драч Мария Ефимовна

Бракосочетание
15.01.1956

Жена: Попова Полина Парфеновна

Вальки, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.09.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Полина Парфеновна

Рождение ребёнка
13.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Попова Полина Парфеновна

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.05.1992
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