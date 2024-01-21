Попов Виктор Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1933
Дата смерти06.05.1992
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1933
Отец: Попов Даниил Сергеевич
Мать: Драч Мария Ефимовна
Бракосочетание
15.01.1956
Жена: Попова Полина Парфеновна
Вальки, Витебский район, Витебская область
Рождение ребёнка
24.09.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Полина Парфеновна
Рождение ребёнка
13.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Попова Полина Парфеновна
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.05.1992