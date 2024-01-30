Приставка Вячеслав Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1989
Отец: Приставка Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.09.2011
Жена: скрыто настройками приватности
Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.09.2015
Сын: Приставка Роман Вячеславович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности