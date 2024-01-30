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Приставка Вячеслав Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1989

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1989

Отец: Приставка Валерий

Мать: Хомченко Евгения Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приставка Мария Александровна

Бракосочетание
17.09.2011

Жена: скрыто настройками приватности

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
08.09.2015

Сын: Приставка Роман Вячеславович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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