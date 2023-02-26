?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Зенин ?
Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Рыченки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зенин ?
с.Рычёнки Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зенин ?
с.Рычёнки Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матюхина Мария
Отец ребёнка: Зенин ?