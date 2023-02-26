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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Зенин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Зенин ?

Калужская обл., Перемышльский р-н, с. Рыченки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенин Егор Дмитриевич

Отец ребёнка: Зенин ?

с.Рычёнки Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зенин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Зенин ?

с.Рычёнки Перемышльского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матюхина Мария

Отец ребёнка: Зенин ?

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