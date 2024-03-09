Кириян (Макаренко) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириян (Макаренко) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1930 г.р.
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1940 г.р.

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Макаренко Павел

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Кириян Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириян Григорий

Рождение ребёнка
25.09.1930

Дочь: Ярошенко (Кириян) Елена

Отец ребёнка: Кириян Григорий

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кириян Григорий

Рождение ребёнка
28.08.1940

Сын: Кириян Иван

Отец ребёнка: Кириян Григорий

Смерть
1977
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно

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