Кириян (Макаренко) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Макаренко Павел
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: Кириян Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириян Григорий
Рождение ребёнка
25.09.1930
Дочь: Ярошенко (Кириян) Елена
Отец ребёнка: Кириян Григорий
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
28.08.1940
Сын: Кириян Иван
Отец ребёнка: Кириян Григорий
Смерть
1977
Причина смерти: По старости
Похороны
Неизвестно