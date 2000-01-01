Жаров Максим Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Максим Степанович

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Место рождения

(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Казанский уезд Российское царство)

Дата рождения

Около 1677

Дата смерти

1744

Пол

Мужской

Отец

Около 1652 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Между 1694 и 1696 г.р.
Между 1694 и 1696 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677

Отец: Жаров Степан Ерофеевич

Мать: не указана

(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Казанский уезд Российское царство)
Рождение ребёнка
Между 1694 и 1696

Сын: Жаров Иван Максимович

Мать ребёнка: Жарова Мавра Максимовна

(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Казанский уезд Российское царство)
Рождение ребёнка
Между 1694 и 1696

Сын: Жаров Иван Максимович

Мать ребёнка: Жарова Мавра Максимовна

(ранее д. Тарасова Сарапульской Дворцовой волости Казанский уезд Российское царство)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1744
(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Вятская провинция Казанская губерния Российская империя)
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