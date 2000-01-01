Жаров Максим Степанович
Место рождения(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Казанский уезд Российское царство)
Дата рожденияОколо 1677
Дата смерти1744
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1677
Отец: Жаров Степан Ерофеевич
Мать: не указана
(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Казанский уезд Российское царство)
Рождение ребёнка
Между 1694 и 1696
Мать ребёнка: Жарова Мавра Максимовна
(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Казанский уезд Российское царство)
Рождение ребёнка
Между 1694 и 1696
Мать ребёнка: Жарова Мавра Максимовна
(ранее д. Тарасова Сарапульской Дворцовой волости Казанский уезд Российское царство)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1744
(ранее д. Тарасова Сарапульская Дворцовая волость Вятская провинция Казанская губерния Российская империя)