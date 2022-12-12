Груничева Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1900 ст.
Дата смерти02.04.1962
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1900 ст.
Рождение ребёнка
20.02.1923
Сын: Балабаев Василий Фадеевич
Отец ребёнка: Балабаев Фадей Фролович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Пьянова Галина Фадеевна
Отец ребёнка: Балабаев Фадей Фролович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.1962