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Груничева Мария Васильевна

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Место рождения

Созоново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.02.1900 ст.

Дата смерти

02.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1900 ст.

Отец: Груничев Василий Иванович

Мать: Груничева Анна Михайловна

Созоново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.02.1923

Сын: Балабаев Василий Фадеевич

Отец ребёнка: Балабаев Фадей Фролович

Захарово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Пьянова Галина Фадеевна

Отец ребёнка: Балабаев Фадей Фролович

Захарово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Захарово, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балабаев Фадей Фролович

Смерть
02.04.1962
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