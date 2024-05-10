Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1955
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Липина (Крючкова) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Рождение ребёнка
07.11.1907
Дочь: Баранова (Егорова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович
Рождение ребёнка
15.03.1915
Дочь: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна
Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович
Смерть
1955