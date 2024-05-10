Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Урютин Семён Дмитриевич

Мать: Урютина (Парамонова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Леонид Федорович

Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егоров Борис Федорович

Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липина (Крючкова) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Федор Александрович

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нерехта
Рождение ребёнка
07.11.1907

Дочь: Баранова (Егорова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович

Рождение ребёнка
15.03.1915

Дочь: Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна

Отец ребёнка: Егоров Федор Александрович

Смерть
1955

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